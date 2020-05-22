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Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan flaş corona virüs açıklaması: İkinci dalga... |Video

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Giriş: 22.05.2020 11:49
Güncelleme:22.05.2020 11:55
Son dakika haberi; Corona virüs nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD'den ürküten açıklama... ABD Başkanı Donald Trump, ikinci bir Kovid-19 dalgası olması durumunda ülke ekonomisini durdurmayacaklarını söyledi. Ülkesinin salgın sürecinden çok şey öğrendiğini kaydeden Trump, gelecek dalgalara da son derece hazırlıklı olduklarını savundu. Öte yandan ABD'de Kovid-19 virüsü sebebile ölenler için bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı.

"İkinci dalga olursa ekonomiyi durdurmayacağız" ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde Ford'un üretim tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Trump, ziyaret esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı'na "İkinci bir Kovid-19 salgını olmasından endişeli misiniz?" diye soruldu.

Trump soruya "İnsanlar bunun uzak bir olasılık olduğunu söylüyor. Ancak ikinci dalga ortaya çıkarsa ortalığı yatıştıracağız. Ülkemizin ekonomik faaliyetini durdurmayacağız." diye yanıt verdi.

Ülkesinin salgın sürecinden çok şey öğrendiğini kaydeden Trump, gelecek dalgalara da son derece hazırlıklı olduklarını savundu.

ABD'DE BAYRAKLAR YARIYA İNİYOR

Öte yandan Donald Trump, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenler için ülkede 3 gün boyunca bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle ABD'de hali hazırda 1 milyon 600'den fazla vaka bulunurken 96 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

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