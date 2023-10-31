31 Ekim 2023, Salı
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Siyonistlere karşı anne karnında yaşam mücadelesi! Şehit annesinin karnından çıkartıldı
Katil İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze’de sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin bombardımana tutarak binlerce masumu katletmeye devam ediyor. Son olarak bombardımanlar sonucu şehit olan bir annenin karnından çıkarılan bir bebeğin görüntüleri gündem oldu. Gazzeli doktorların bebeğin yaşaması için olağanüstü bir mücadele verdiği görüldü. İşte tüm detaylar…