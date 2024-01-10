Sinagoglardan karanlığa inen gizli tüneller! Bebek katilleri, pedofililer burada mı saklanıyor? New York'tan sonra aynı skandal Moskova'da görüldü

Dünya, ABD’de ortaya çıkan kaotik bir olayla sarsıldı. New York’taki Hasidik Yahudi sinagogunda İsrail’den gelen Siyonistlerin kazdığı tüneller ağı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar sonucunda Yahudilerin sözde “arınma” ayinleri yaptığı bir mikveye açılan tünellerde kanlı şilteler ve bebek puseti bulundu. Diğer yandan ABD’li komplo teorisyeni Stew Peters, skandala mevzu olan sinagogun 30 yıldır cinsel istismarla anıldığını işaret etti. Tam da bu noktada Moskova'da bulunan bir sinagogta da tıpkı New York'taki sinagogun altına inşa edilen bir tünel bulundu. Durum dünya genelinde "kırmızı alarma" dönüşürken Türkiye'de binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından "EGM harekete geçsin", "Türkiye'deki sinagoglar araştırılsın" yorumları yapıldı.

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