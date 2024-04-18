18 Nisan 2024, Perşembe
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Şeytan'ın avukatı Ben- Griv İsrail'in alçak planlarını açıkladı! Asıl amaç Mescid-i Aksa'yı yıkmak
İran’ın 320 İHA ve füzeyle misilleme yapmasından sonra dünya olası İsrail-İran savaşı için adeta alarma geçmiş durumda. İşgalci İsrail’in nasıl bir adım atacağı tartışılıyor. İşgalci İsrail ordusu, İran'ın düzenlediği son saldırıya yanıt verilmeme olasılığının uzak ihtimal olduğunu belirtti. Öte yandan İsrail Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın 2024 planları arasında, "Polis gücüne teknolojik desteğin artırılması, Mescid-i Aksa'daki birliklerin güçlendirilmesi, Aksa çevresindeki teknolojik polis önlemlerinin genişletilmesi" yer aldı. Şeytan'ın avukatı olarak bilinen Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya ilişkin "Hedeflerinin yıllardır bilindiğini" ancak bunun resmi bir bakanlık hedefi haline gelmesine dikkat çekti. Açıklamaların ardından asıl hedefin Mescid-i Aksa'yı vurmak olduğu düşünüldü. A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler değerlendirmelerde bulundu.