Sanatçılardan "soykırımı tanıyın" mektubu! İtalyan sanatçıların Gazze desteği

İsrail'e uluslararası arenada tepkiler çığ gibi. Son olarak Venedik Film Festivali öncesi Gazze'de İsrail hükümetince etnik temizlik ve soykırım yapıldığına dikkati çeken sinemacılar, festival yönetiminden “Açık Kınama' istedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

