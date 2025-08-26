26 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Sanatçılardan "soykırımı tanıyın" mektubu! İtalyan sanatçıların Gazze desteği
Sanatçılardan soykırımı tanıyın mektubu! İtalyan sanatçıların Gazze desteği

Sanatçılardan "soykırımı tanıyın" mektubu! İtalyan sanatçıların Gazze desteği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2025 13:36
İsrail'e uluslararası arenada tepkiler çığ gibi. Son olarak Venedik Film Festivali öncesi Gazze'de İsrail hükümetince etnik temizlik ve soykırım yapıldığına dikkati çeken sinemacılar, festival yönetiminden “Açık Kınama' istedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sanatçılardan soykırımı tanıyın mektubu! İtalyan sanatçıların Gazze desteği
Sanatçılardan soykırımı tanıyın mektubu!
Sanatçılardan "soykırımı tanıyın" mektubu!
İsrail Nasır Hastanesi’nde katliam yaptı!
İsrail Nasır Hastanesi'nde katliam yaptı!
Siyonist Cumhuriyetçi Kur’an-ı Kerim’i yaktı!
Siyonist Cumhuriyetçi Kur’an-ı Kerim’i yaktı!
Trump’ın eli neden morardı?
Trump’ın eli neden morardı?
Güney Kore zirvesinde Çin’i tehdit etti
Güney Kore zirvesinde Çin’i tehdit etti
Fed tarihinde bir ilk! Trump görevden aldı
Fed tarihinde bir ilk! Trump görevden aldı
İsrail katliamı canlı yayında!
İsrail katliamı canlı yayında!
Hamburg Limanı yakınında yangın
Hamburg Limanı yakınında yangın
Bodrum katta onlara ne yapıldığını bilmiyorduk
"Bodrum katta onlara ne yapıldığını bilmiyorduk"
Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
Bakan Fidan Cibuti Dışişleri Bakanı Omar ile görüştü
Bakan Fidan Cibuti Dışişleri Bakanı Omar ile görüştü
Dünya Gazze için ayakta!
Dünya Gazze için ayakta!
Daha Fazla Video Göster