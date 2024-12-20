Şam’ın simgesi Emevi Meydanı’nda özgürlük kutlaması

Suriye’de Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından kutlamalar devam ediyor. Başkent Şam'ın simgesi Emevi Meydanı’nda binlerce kişi, “Suriye İnsanlık İçin Yardım Eylemi” organizasyonun düzenlediği Özgürlük Festivali'nde bir araya geldi. Suriyeliler, muhaliflerin iktidara geldiği ülkede, şarkıcı Yahya Havva’nın şarkılarıyla eğlendi. Festivalde, Esad rejimi döneminde ülkeye girişi yasaklanan oyuncu Maxim Khalil de konuşma yaptı.

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