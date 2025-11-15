15 Kasım 2025, Cumartesi

Rusya Kiev'de Azerbaycan Büyükelçiliği'ni vurdu

Rusya Kiev'de Azerbaycan Büyükelçiliği'ni vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 09:08
Ukrayna'yı son günlerin en ölümcül saldırılarından biriyle hedef alan Rusya, Azerbaycan Büyükelçiliği'ni balistik füzeyle vurdu. Bir duvarı tamamen yıkılan büyükelçilikte büyük hasar oluştu. Saldırıya sert tepki gösteren Bakü yönetimi ise Rusya'ya 'protesto notası' vererek olayı kınadı. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
