Rusya ile NATO karşı karşıya geldi! Trump "vur" emri verdi gerilim tırmandı
Giriş: 27.09.2025 09:12
Avrupa hava sahasında hava ihlalleri gerçekleştiren Rusya ve NATO savaşın eşiğine geldi. ABD Başkanı Trump’dan Rus uçakları ve dronelarına “vurun” talimatı geldi. Rus uçaklarının düşürülmesi durumunda Moskova'dan nasıl yanıt gelecek? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
