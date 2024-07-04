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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi iradesi uluslararası barışa katkı sunuyor”

İHA
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Giriş: 04.07.2024 19:47
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi iradesi uluslararası barışa katkı sunuyor” dedi.
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Putin: “Erdoğan’ın siyasi iradesi uluslararası barışa katkı sunuyor”
Putin: “Erdoğan'ın siyasi iradesi uluslararası barışa katkı sunuyor”
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