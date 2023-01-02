02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya 2023'te asker sayısını artırıyor! Rus ordusunda askeri personel sayısı 1.5 milyona çıkarılacak

Rusya 2023'te asker sayısını artırıyor! Rus ordusunda askeri personel sayısı 1.5 milyona çıkarılacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2023 13:36
Rusya 2023'te asker sayısını artırıyor. Rus ordusunda askeri personel sayısı 1 milyondan 1,5 milyona çıkarılacak. Ayrıca, 55 yaş altındaki erkeklere yurt dışına çıkış yasağı getiriliyor. A haber muhabiri Agşin Kişiyev başkent Moskova'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya 2023’te asker sayısını artırıyor!
Rusya 2023'te asker sayısını artırıyor!
Fransa’da çocuk ilaçları bulunmuyor
Fransa’da çocuk ilaçları bulunmuyor
Ağlayarak yemin edip göreve başladı
Ağlayarak yemin edip göreve başladı
Ülke karıştı! Cezaevine silahlı saldırı
Ülke karıştı! Cezaevine silahlı saldırı
“45 Rus İHA’sı imha edildi”
“45 Rus İHA’sı imha edildi”
Hırvatistan Schengen’e dahil oldu!
Hırvatistan Schengen’e dahil oldu!
Çin’den gelenlere negatif kovid testi şartı
Çin’den gelenlere negatif kovid testi şartı
Dünyada yeni yıl coşkusu!
Dünyada yeni yıl coşkusu!
Putin’den Batı’ya doğal gaz vizesi!
Putin’den Batı’ya doğal gaz vizesi!
Avustralya yeni yıla girdi
Avustralya yeni yıla girdi
3 yaşındaki çocuğu tren raylarına attı!
3 yaşındaki çocuğu tren raylarına attı!
Görüntüler Avrupa’dan! Saatlerce beklediler
Görüntüler Avrupa'dan! Saatlerce beklediler
Daha Fazla Video Göster