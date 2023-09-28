28 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rus subaylar bilgi mi sızdırdı? Sivastopol saldırısının detaylarını Ruslar mı verdi?

Rus subaylar bilgi mi sızdırdı? Sivastopol saldırısının detaylarını Ruslar mı verdi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2023 09:06
Batı basını, Ukrayna ordusunun, Sivastopol kentine yaptığı füzeli saldırının istihbarat planlarını Rus subayların verdiğini iddia etti. Konuya ilişkin detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rus subaylar bilgi mi sızdırdı?
Rus subaylar bilgi mi sızdırdı?
Trablus Büyükelçisi A Haber’de
Trablus Büyükelçisi A Haber'de
Düğünde yangın faciası: 113 ölü
Düğünde yangın faciası: 113 ölü
Irak’ta düğünde yangın faciası!
Irak'ta düğünde yangın faciası!
Biden büyük bir kazadan son anda kurtuldu!
Biden büyük bir kazadan son anda kurtuldu!
Yunanistan yine kırmızı alarmda!
Yunanistan yine kırmızı alarmda!
Örnek toplayan kapsül Dünya’ya döndü!
Örnek toplayan kapsül Dünya’ya döndü!
Öne geçti geliyor!
Öne geçti geliyor!
Almanya ile Polonya arasında gerilim!
Almanya ile Polonya arasında gerilim!
Karabağ’da patlama meydana geldi!
Karabağ'da patlama meydana geldi!
Avrupa’da göçmen krizi!
Avrupa'da "göçmen" krizi!
Balkanlar’da tansiyon bir kez daha yükseldi
Balkanlar’da tansiyon bir kez daha yükseldi
Daha Fazla Video Göster