23 Mart 2022, Çarşamba
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Rus kuşatmasındaki kentten canlı yayın! Hasan Aslan: Oturduğum evin hemen yanındaki bina vuruldu
Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi devam ediyor. Rus birliklerinin kuşatma altına aldıkları Harkov kent merkezindeki son durumu o bölgede bulunan Türk vatandaşı Hasan Aslan aktardı. Aslan, "Oturduğum evin hemen yanındaki bina vuruldu" ifadelerini kullandı.