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Rus askeri sivilleri hedef aldı! Rus askeri kendisinin videosunu çeken sivil Ukraynalıların üzerine ateş açtığı anlar dehşete düşürdü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2022 16:16
Güncelleme:01.03.2022 16:18
Rus askeri Kiev yakınında tank ile ilerleyişini sürdürürken tank üzerinde bulunan bir grup Rus askeri kendilerini cep telefonlarının kamerasıyla videoya alan Ukraynalı sivil halkın üzerine ateş açtı. Dehşete düşüren anlar işte böyle yansıdı.
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