Romanya Başbakanı Ciolacu istifa etti

Romanya’da dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, Ukrayna sınırında ve NATO’nun doğu kanadında yer alan bir Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Romanya’yı yeni bir siyasi krize sürükledi. Romanya’nın AB yanlısı Başbakanı Marcel Ciolacu, seçimin ilk turunu aşırı sağcı aday George Simion’un açık farkla kazanması ve hükümet tarafından desteklenen adayın yarış dışı kalması sonrasında istifasını açıkladı. Ciolacu, liderliğini üstlendiği Sosyal Demokrat Parti (PSD) Genel Merkezi’nde yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Sürecin sonunda müstakbel cumhurbaşkanının beni görevden almasını beklemek yerine kendim istifa etmeye karar verdim" dedi.

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