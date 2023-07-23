Rodos'ta orman yangın! Kamyon kasalarında tahliye edildiler

Yunanistan'ın Rodos adasında çıkan orman yangınları, adanın büyük bir bölümünü sarmış durumda. Turistler ve yerel halk yangınla mücadele ediyor, ancak şiddetli rüzgarlar yangının hızla yayılmasına neden oluyor. Yaklaşık 3 bin 500 kişi evlerinden ve otellerinden tahliye edilirken, hava koşullarının daha kötüleşebileceği tahmin ediliyor.