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Rodos'ta orman yangın! Kamyon kasalarında tahliye edildiler

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Giriş: 23.07.2023 13:37
Yunanistan'ın Rodos adasında çıkan orman yangınları, adanın büyük bir bölümünü sarmış durumda. Turistler ve yerel halk yangınla mücadele ediyor, ancak şiddetli rüzgarlar yangının hızla yayılmasına neden oluyor. Yaklaşık 3 bin 500 kişi evlerinden ve otellerinden tahliye edilirken, hava koşullarının daha kötüleşebileceği tahmin ediliyor.
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