Refah kentinde dumanlar yükseliyor

İsrail ordusu, gece boyunca, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırılarına devam etti. İsrail ordusunun, Gazze'nin Refah kentine düzenlediği saldırılarda bir bina tamamen yıkıldı. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlattı.