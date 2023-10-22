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Refah kentinde dumanlar yükseliyor

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Giriş: 22.10.2023 16:40
İsrail ordusu, gece boyunca, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırılarına devam etti. İsrail ordusunun, Gazze'nin Refah kentine düzenlediği saldırılarda bir bina tamamen yıkıldı. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlattı.
Refah kentinde dumanlar yükseliyor
Refah kentinde dumanlar yükseliyor
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