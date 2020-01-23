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23.01.2020

Prens Charles'dan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e büyük şok!

ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak için geldiği İsrail'de büyük bir şok yaşadı. Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı. Pence'in elinin havada kaldığı o anlar böyle görüntülendi.

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