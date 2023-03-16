16 Mart 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Pentagon'a ait otoparkta şüpheli ölüm! ABD askeri aracında ölü bulundu
ABD Savunma Bakanlığı otoparkında bir ABD askeri aracında ölü bulundu. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yerel saatle 15:30'da konuyla ilgili kendisine bir telefon geldiğini ve söz konusu askerin aracında ölü bulunduğunu ifade etti. Ancak Pentagon tarafından askerin kimliği ve ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.