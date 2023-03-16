Pentagon'a ait otoparkta şüpheli ölüm! ABD askeri aracında ölü bulundu

ABD Savunma Bakanlığı otoparkında bir ABD askeri aracında ölü bulundu. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yerel saatle 15:30'da konuyla ilgili kendisine bir telefon geldiğini ve söz konusu askerin aracında ölü bulunduğunu ifade etti. Ancak Pentagon tarafından askerin kimliği ve ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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