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Pentagon'a ait otoparkta şüpheli ölüm! ABD askeri aracında ölü bulundu

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Giriş: 16.03.2023 08:36
ABD Savunma Bakanlığı otoparkında bir ABD askeri aracında ölü bulundu. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yerel saatle 15:30'da konuyla ilgili kendisine bir telefon geldiğini ve söz konusu askerin aracında ölü bulunduğunu ifade etti. Ancak Pentagon tarafından askerin kimliği ve ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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