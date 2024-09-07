Pazarcık’ta 5.0 şiddetinde deprem! Uzmanlar A Haber’de

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31’de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Adana ve Gaziantep başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Deprem uzmanları A Haber’de gelişmeleri yorumlarken canlı yayına katılan Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer ilçede olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

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