Paris Savcılığı'ndan 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan ırkçı saldırı hakkında açıklama! Daha önce göçmen merkezine de saldırmış

Paris Savcılığı, 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen kişi hakkında açıklama yaptı. Gözaltındaki zanlının daha göçmen merkezine de saldırdığı belirtilirken, yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğu açıklandı.