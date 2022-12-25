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Paris Savcılığı'ndan 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan ırkçı saldırı hakkında açıklama! Daha önce göçmen merkezine de saldırmış

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2022 16:29
Güncelleme:25.12.2022 16:51
Paris Savcılığı, 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen kişi hakkında açıklama yaptı. Gözaltındaki zanlının daha göçmen merkezine de saldırdığı belirtilirken, yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğu açıklandı.
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