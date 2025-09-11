Netanyahu’dan Katar’a gözdağı: “Ya sınır dışı edin ya biz yaparız”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar’a Hamas üyeleri üzerinden sert bir uyarıda bulundu. Doha’daki Hamas heyetine yönelik saldırının ardından konuşan Netanyahu, “Ya onları sınır dışı edin ya da adalete teslim edin, çünkü yapmazsanız biz yapacağız” ifadelerini kullandı. Netanyahu, Katar ve Hamas’a destek veren ülkeleri hedef alarak “teröristlere sığınak sağlıyorlar” suçlamasında bulundu. 7 Ekim saldırılarını 11 Eylül olaylarıyla kıyaslayan Netanyahu, ABD’nin 11 Eylül sonrası izlediği politikayı kendilerinin de takip ettiğini savundu. İsrail’in Katar’ın egemenliğini ihlal eden saldırısına yönelik uluslararası tepkilere de değinen Netanyahu, “İsrail’i kınayanlar kendilerinden utanmalı” dedi. Netanyahu’nun açıklamaları bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı.

