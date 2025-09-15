15 Eylül 2025, Pazartesi

Netanyahu: Doha saldırısı kararını ben aldım

Netanyahu: "Doha saldırısı kararını ben aldım"

Giriş: 15.09.2025 20:25
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs’te düzenlediği ortak basın toplantısında Doha’daki Hamas heyetine yönelik saldırıya ilişkin “Kararı ben aldım, yönetimini biz üstlendik ve tam sorumluluk alıyoruz” dedi. Rubio ise Gazze’de rehinelerin serbest bırakılmadan barışın mümkün olmayacağını vurgularken, İran’ın nükleer füze kapasitesinin dünya için kabul edilemez bir risk olduğunu belirtti.
