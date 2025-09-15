Netanyahu: "Doha saldırısı kararını ben aldım"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs’te düzenlediği ortak basın toplantısında Doha’daki Hamas heyetine yönelik saldırıya ilişkin “Kararı ben aldım, yönetimini biz üstlendik ve tam sorumluluk alıyoruz” dedi. Rubio ise Gazze’de rehinelerin serbest bırakılmadan barışın mümkün olmayacağını vurgularken, İran’ın nükleer füze kapasitesinin dünya için kabul edilemez bir risk olduğunu belirtti.

