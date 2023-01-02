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Meksika’da hapishaneye saldırı: 14 ölü! Silahlı kişiler zırhlı araçlarla cezaevine saldırdı

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Giriş: 02.01.2023 09:05
Güncelleme:02.01.2023 09:50
Meksika'da bulunan bir hapishaneye silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Olayda 14 kişi öldü, 24 mahkum da cezaevinden kaçtı. Saldırının yaşandığı Juarez şehrinde bir başka noktada da polise ateş açıldı, başka noktada ise 2 kişi ölü bulundu.
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