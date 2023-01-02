Meksika’da hapishaneye saldırı: 14 ölü! Silahlı kişiler zırhlı araçlarla cezaevine saldırdı

Meksika'da bulunan bir hapishaneye silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Olayda 14 kişi öldü, 24 mahkum da cezaevinden kaçtı. Saldırının yaşandığı Juarez şehrinde bir başka noktada da polise ateş açıldı, başka noktada ise 2 kişi ölü bulundu.

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