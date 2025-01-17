Malibu’dan geriye yıkım kaldı! Mel Gibson milyon dolarlık evden sehpa aldı

ABD'de Los Angeles kentindeki yangınlarda 25 kişi öldü. 300 milyar dolara yakın hasar var. Dünyaca ünlü Malibu sahilinde bulunan lüks evlerden geriye enkaz yığını kaldı. Yangına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın Los Angeles'ta çıkan orman yangınlarında Malibu bölgesinde yer alan evi küle dönmüştü. Gibson, dün yanan evine giderek geride sağlam kalan bir sehpayı alırken görüntülendi.

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