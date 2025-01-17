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Malibu’dan geriye yıkım kaldı! Mel Gibson milyon dolarlık evden sehpa aldı

Malibu’dan geriye yıkım kaldı! Mel Gibson milyon dolarlık evden sehpa aldı

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 10:22
ABD'de Los Angeles kentindeki yangınlarda 25 kişi öldü. 300 milyar dolara yakın hasar var. Dünyaca ünlü Malibu sahilinde bulunan lüks evlerden geriye enkaz yığını kaldı. Yangına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın Los Angeles'ta çıkan orman yangınlarında Malibu bölgesinde yer alan evi küle dönmüştü. Gibson, dün yanan evine giderek geride sağlam kalan bir sehpayı alırken görüntülendi.
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Malibu’dan geriye yıkım kaldı! Mel Gibson milyon dolarlık evden sehpa aldı
Malibu’dan geriye yıkım kaldı!
Malibu’dan geriye yıkım kaldı!
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