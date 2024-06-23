23 Haziran 2024, Pazar
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Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon! Hizbullah İsrail ordusuna ait bir kışlayı vurdu | A Haber ekibi Lübnan sınırından aktardı
Lübnan-İsrail hattındaki gerilim devam ediyor. Gözler tansiyonun yükseldiği bölgeye çevrilirken Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Safed kentinin kuzeydoğusunda İsrail ordusuna ait askeri mevkiyi vurdu. Yaşanan saldırıda ölü ve yararlılar olduğunu bildirildi. Öte yandan saldırının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve "İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Hayara kasabasına düzenlediği suikasta yanıt olarak" gerçekleştirildiği ifade edildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Lübnan sınırından aktardı.