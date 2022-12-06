Lordlar kamarası lağvedilebilir mi?

İngiltere'de kraliyetin en önemli simgelerinden biri olan Lordlar Kamarası’nın geleceği tartışmaya açıldı. İşçi Partisi iktidar olmaları durumunda Lordlar Kamarası’nı kaldıracaklarını açıkladı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.