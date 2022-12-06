06 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Lordlar kamarası lağvedilebilir mi?

Lordlar kamarası lağvedilebilir mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2022 15:15
İngiltere'de kraliyetin en önemli simgelerinden biri olan Lordlar Kamarası’nın geleceği tartışmaya açıldı. İşçi Partisi iktidar olmaları durumunda Lordlar Kamarası’nı kaldıracaklarını açıkladı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.
Filistin Dışişleri Bakanı A Haber’e konuştu
Filistin Dışişleri Bakanı A Haber'e konuştu
Lordlar kamarası lağvedilebilir mi?
Lordlar kamarası lağvedilebilir mi?
Almanya hükümeti çift vatandaşlığı konuşuyor!
Almanya hükümeti çift vatandaşlığı konuşuyor!
Sır gibi saklamış! Meğer gerçek ölüm nedeni...
Sır gibi saklamış! Meğer gerçek ölüm nedeni...
8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar
8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar
Putin’den Kerç’te gövde gösterisi
Putin'den Kerç'te gövde gösterisi
Dünyanın en büyüğü! Lav püskürtüyor
Dünyanın en büyüğü! Lav püskürtüyor
Rusya 60 dolardan petrol satacak mı?
Rusya 60 dolardan petrol satacak mı?
Akıllara durgunluk veren kavga
Akıllara durgunluk veren kavga
İran’da ahlak polisi birimi kapatıldı!
İran’da ahlak polisi birimi kapatıldı!
Koronavirüs hakkında şoke eden büyük itiraf!
Koronavirüs hakkında şoke eden büyük itiraf!
Almanya’da sağlık skandalı! Yanlış ayağını...
Almanya’da sağlık skandalı! Yanlış ayağını...
Daha Fazla Video Göster