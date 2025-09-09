09 Eylül 2025, Salı

Haberler Dünya Videoları Lavrov’dan Bosna çıkışı: “Batı, Sırpları haklarından mahrum bırakmak istiyor”
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 19:11
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da görevden alınan Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik ile düzenlediği ortak basın toplantısında Batı’yı sert sözlerle hedef aldı. Lavrov, Bosna Hersek’te son 30 yılın en ciddi siyasi krizinin yaşandığını belirterek bunun tüm Balkanları istikrarsızlığa sürükleyebileceğini savundu. Dayton Barış Antlaşması’nın alternatifsiz olduğuna dikkat çeken Lavrov, “Batı, ülkeyi üniter bir devlete dönüştürmek ve Sırpları haklarından mahrum etmek istiyor” dedi. Sırp liderlerin “uydurma yargı süreçleriyle” görevden alınmasına karşı çıktıklarını vurgulayan Lavrov, Dodik’in meşru olarak seçilmiş bir lider olduğunu ifade etti. Bu konunun 31 Ekim’de BM Güvenlik Konseyi gündemine taşınacağını duyuran Lavrov, Batılı ülkelerin zor sorularla karşılaşacağını söyledi. Dodik ise Rusya’nın Dayton Barış Antlaşması’nın garantörü olduğunu vurgulayarak Moskova’ya teşekkür etti. Bosnalı Sırp lider, daha önce Lavrov’dan Sırpların bağımsızlığı için destek isteyeceğini açıklamıştı. Görevden alınma kararını tanımayan Dodik, bu konuda referanduma gidileceğini belirtmişti.
