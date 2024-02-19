Kraliyette ikinci Harry krizi! Prens Harry kraliyet görevlerine mi dönmek istiyor?

Kral 3. Charles'ın kanser haberiyle sarsılan İngiltere Kraliyet Ailesi'nde bir kez daha Prens Harry krizi yaşanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.

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