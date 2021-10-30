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Kontrolden çıkan yarış otomobili seyircilerin arasına daldı! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 30.10.2021 01:54
Irak'ın güneyindeki Basra kentinde düzenlenen otomobil yarışı sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan yarış aracı seyircilerin arasına daldı. Olayda 3 kişi yaralandı. Korku dolu o anlar kameralara anbean böyle yansıdı.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde yer alan Basra Spor Kenti adlı spor kompleksinde düzenlenen otomobil yarışı sırasında kontrolden çıkan bir otomobil, yarışı izlemeye gelen seyircilerin arasına daldı. Yarış sırasında sürücünün yüksek hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada, spor otomobilin yarış pistinden çıkarak seyircilere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve meydana gelen kazayla ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Ayrıca yaşanan olay, anbean seyircilerin cep telefonu kameralarına yansırken, yaşanan kazaya ait görüntülerde ise, hızla ilerleyen aracın yarış pistinden çıkarak çok sayıda seyirciyi ezdiği ve kazanın hemen ardından diğer seyircilerin yardım etmek için spor otomobilin yanına koştuğu kaydedildi.

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