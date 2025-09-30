Kolombiya’dan Filistin için ortak ordu çağrısı! Petro’dan Gazze’ye: ya özgürlük ya ölüm

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin için "Ortak ordu kurma" çağrısını yineledi. Daha önce Gazze'nin özgürleştirilmesi için ülkelerin ortak ordu kurması gerektiğini söyleyen Petro, bu kez "Filistin'i özgürleştirecek ordu kurmak Birleşmiş Milletler'in görevidir" dedi.

