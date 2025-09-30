30 Eylül 2025, Salı
Kolombiya'dan Filistin için ortak ordu çağrısı! Petro'dan Gazze'ye: ya özgürlük ya ölüm
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin için "Ortak ordu kurma" çağrısını yineledi. Daha önce Gazze'nin özgürleştirilmesi için ülkelerin ortak ordu kurması gerektiğini söyleyen Petro, bu kez "Filistin'i özgürleştirecek ordu kurmak Birleşmiş Milletler'in görevidir" dedi.