30 Eylül 2025, Salı

Kolombiya'dan Filistin için ortak ordu çağrısı! Petro'dan Gazze'ye: ya özgürlük ya ölüm

Kolombiya'dan Filistin için ortak ordu çağrısı! Petro'dan Gazze'ye: ya özgürlük ya ölüm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 11:25
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin için "Ortak ordu kurma" çağrısını yineledi. Daha önce Gazze'nin özgürleştirilmesi için ülkelerin ortak ordu kurması gerektiğini söyleyen Petro, bu kez "Filistin'i özgürleştirecek ordu kurmak Birleşmiş Milletler'in görevidir" dedi.
