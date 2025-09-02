02 Eylül 2025, Salı

Kırgızistan'da mahsur kalan Rus dağcı kurtulamadı!
Kırgızistan’da mahsur kalan Rus dağcı kurtulamadı!

Kırgızistan’da mahsur kalan Rus dağcı kurtulamadı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 22:34
Kırgızistan’daki Zafer Zirvesi’nde ayağını kırarak 7 bin 100 metrede mahsur kalan Rus dağcı Natalya Nagovitsina için başlatılan arama-kurtarma operasyonu sona erdi. Kırgızistan Dağcılar Federasyonu, Nagovitsina’nın hayatta olduğuna dair işaret bulunmadığını açıkladı. Aşırı yükseklik, zorlu hava koşulları ve ekiplerin güvenliği nedeniyle kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı. Helikopterle yapılan önceki operasyonlarda ekipler yaralanmış, bazı dağcılar ise kurtarılmıştı. Nagovitsina’nın çadırı drone görüntülerinde kapalı olarak tespit edildi. Trajik operasyon, Zafer Zirvesi tarihindeki en zorlu kurtarma girişimi olarak kayıtlara geçti.
