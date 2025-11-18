Kazakistan’da ev yangını faciası! 9’u çocuk 12 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan’ın Türkistan bölgesindeki Jetisay ilçesinde bulunan iki katlı bir evde çıkan yangında 9’u çocuk 12 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Türkistan Bölgesi Acil Durumlar Departmanı, itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaştığında alevlerin evi tamamen sardığını belirtti. Komşular, yangın öncesi evde bir etkinlik yapıldığını ifade ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımlayarak, ailelere gerekli desteğin sağlanması talimatını verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN