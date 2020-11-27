Katar ile iş birliği kimleri rahatsız etti? Faruk Erdem A Haber ekranlarında açıkladı

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Katar'ın son hafta içerisinde Türkiye'ye yaptığı yatırımları ve bu yatırımlardan rahatsız olan kesim hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin doğrudan yatırıma ihtiyacı olduğunu belirten Erdem, Türkiye'nin 2015 yılında Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payını Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na sattığını ifade etti. İlerleyen süreçte Avrupa'nın ayrılma talebi sonrası buradan gelen yüzde 10'luk payın Katar'a satıldığını söyleyen Faruk Erdem bu durumun Türk ekonomisine olan güveni gösterdiğini belirtti. Erdem ayrıca ülke içinde Avrupa'dan gelen yatırımlara ses çıkarılmadığını ancak Katar'dan bir yatırım geldiğinde "Bizim mallarımız Katar'a mı satılıyor?" algısının yaratıldığını söyledi.

Faruk Erdem Katar'ın tüm dünya genelinde yatırımlar yaptığını belirtirken son olarak Türkiye'ye yapılan yatırımı A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendirdi.

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI DA BORSA İSTANBUL'UN YÜZDE 10 HİSSESİNİ ALMIŞTI

Türkiye'nin doğrudan yatırıma ihtiyacı olduğunu belirten Erdem, Katar'ın bunu gerçekleştirdiğini ifade etti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın 2015 yılında Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu satın aldığını söyleyen Erdem, bu durumda ülkeye yabancı sermaye girişi olduktan sonra olumlu karşılandığını da hatırlattı.

KATAR'IN İNGİLİZ BORSASINDA DA PAYI VAR

Londra Menkul Kıymetler Borsası'nın da yüzde 10'luk bir kısmının da Katar'a ait olduğunu söyleyen Faruk Erdem, bu durumun İngiltere'de herhangi bir rahatsızlık yaratmadığını belirtti.

AVRUPALI YATIRIMCIYA SES ÇIKMIYOR

İngiltere'de insanların paranın rengine değil işlevine baktığını belirten Erdem, Türkiye'nin de işleve bakması gerektiğini söyledi. Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kuracağını açıklandığında ülke genelinde bu durumun olumlu karşılandığını sözlerine ekledi.

"BİZİM MALLARIMIZ KATAR'A GİDİYOR" ALGISI

Erdem, Avrupalı bir yatırımcı ülkeye geldiğinde bu durumun yatırım olarak nitelendirildiğini ancak Katar'dan bir yatırım geldiğinde "Bizim mallarımız Katar'a mı satılıyor?" algısının yaratıldığını söyledi.

AVRUPA'NIN HİSSESİ KATAR'A VERİLDİ

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Hakan Atilla'nın genel müdür olmasının sonrasında Türkiye'den ayrılmak istediğini belirtmesinin ardından Türkiye Varlık Fonuna devredilen hissenin Katar'a satıldığını söyleyen Erdem bu durumun normal olduğunu ifade etti.

GÜVENİ GÖSTERİYOR

Erdem, Katar'ın Türk Borsasına yönelik yaptığı yatırımı bir güven göstergesi olarak görmek gerektiğini de sözlerine ekledi.

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