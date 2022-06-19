19 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kanadı alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Kanadı alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2022 14:37
Hindistan’da kanadından alevlerin yükseldiği fark edilen yolcu uçağı acil iniş yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın kanadından alevlerin ve dumanların yükseldiği görüldü.

Hindistan'da SpiceJet Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, sol kanadının alev almasının ardından 185 yolcusuyla birlikte Bihta Hava Kuvvetleri Üssü'ne acil iniş yaptı.

Polis ve havaalanı yetkililerinin olay yerine gelmesinin ardından yolcular uçaktan tahliye edildi. SpiceJet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "19 Haziran 2022 tarihinde SpiceJet B737-800 uçağı Patna'dan Delhi'ye gidiyordu. Kalkış esnasında kokpit ekibi bir kuşun motora girdiğinden şüphelendi. Önlem olarak pilot etkilenen motoru kapattı ve geri dönmeye karar verdi. Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı. Uçuş sonrasında yapılan çalışmalarda kuşun 3 fana zarar verdiği anlaşıldı" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın kanadından alevlerin ve dumanların yükseldiği görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kanadı alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Kanadı alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Stoltenberg’ten Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması
Stoltenberg'ten Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması
Ukrayna’da İngiliz - Rus savaşı mı?
Ukrayna'da İngiliz - Rus savaşı mı?
ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü...
ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü...
Avrupa’da gıda krizi
Avrupa'da gıda krizi
Limni Adası’nda askeri üs görüntülendi
Limni Adası'nda askeri üs görüntülendi
İngiltere’ye meydan okudu!
İngiltere'ye meydan okudu!
İade kararı imzalandı!
İade kararı imzalandı!
Çipras’tan Miçotakis’e uyarı!
Çipras'tan Miçotakis'e uyarı!
Müslümanlara şiddet! Evleri yakılıp yıkılıyor
Müslümanlara şiddet! Evleri yakılıp yıkılıyor
İsveç’in göbeğinde Kandil!
İsveç'in göbeğinde Kandil!
Ege’de Yunan provokasyonu!
Ege'de Yunan provokasyonu!
Daha Fazla Video Göster