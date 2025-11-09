Kalkınma köprüsü mü borç tuzağı mı? Çin Afrika’yı ele mi geçiriyor?

Son 20 yılda küresel ekonominin en büyük aktörlerinden biri haline gelen Çin, özellikle Afrika ve Asya'daki gelişmekte olan ülkelere sağladığı devasa kredilerle dikkatleri üzerine çekiyor. "Kuşak ve yol girişimi" ekseninde ilerleyen bu strateji bir yandan altyapı eksikliğini giderirken diğer yandan bazı ülkeleri ağır borç yükü altına sokması nedeniyle uluslararası kamuoyunda "borç tuzağı diplomasisi" olarak eleştiriliyor. Detaylar özel dosya haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN