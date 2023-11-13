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İtalya'dan dünyaya kırmızı kodlu uyarı: Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

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Giriş: 13.11.2023 10:05
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, kül ve lav püskürttü. İtalyan basınında yer alan haberlerde de Etna'daki lav akışının kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği ve yanardağdaki volkanik hareketlilik nedeniyle bölgeden geçen uçaklar için de kırmızı kodlu uyarı verildiği kaydedildi.
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