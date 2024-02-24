İtalya’da hava kirliliği kritik seviyelerde

İtalya'da hava kirliliği rekor seviyelere ulaştı. Her yıl yaklaşık 80 bin erken ölümün hava kirliliğinden kaynaklandığı açıklandı. nüfusu 30 binin üzerinde olan belediyelerde yeni önlemler yolda. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı hava kirliliğinin en çok görüldüğü kentlerden Milano'da vatandaşlara mikrofon uzattı.