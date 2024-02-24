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İtalya'da hava kirliliği kritik seviyelerde

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Giriş: 24.02.2024 14:40
İtalya'da hava kirliliği rekor seviyelere ulaştı. Her yıl yaklaşık 80 bin erken ölümün hava kirliliğinden kaynaklandığı açıklandı. nüfusu 30 binin üzerinde olan belediyelerde yeni önlemler yolda. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı hava kirliliğinin en çok görüldüğü kentlerden Milano'da vatandaşlara mikrofon uzattı.
İtalya’da hava kirliliği kritik seviyelerde
İtalya'da hava kirliliği kritik seviyelerde
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