İtalya’da Gazze için binler sokaklara indi

Giriş: 07.09.2025 11:48
İtalya'da Filistin'e destek gösterileri ülke genelinde büyük yankı buldu. Başta başkent Roma olmak üzere birçok kentte meydanları dolduran binlerce kişi İtalya başta olmak üzere sessiz kalan ülkelere tepki göstererek "savaş derhal durmalı" çağrısı yaptı. Detaylar A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'nın özel haberinde...
