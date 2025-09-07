İtalya’da Gazze için binler sokaklara indi

İtalya'da Filistin'e destek gösterileri ülke genelinde büyük yankı buldu. Başta başkent Roma olmak üzere birçok kentte meydanları dolduran binlerce kişi İtalya başta olmak üzere sessiz kalan ülkelere tepki göstererek "savaş derhal durmalı" çağrısı yaptı. Detaylar A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'nın özel haberinde...

