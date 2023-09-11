İtalya Çin projesinden neden çekiliyor? Başbakan Meloni: Çin kuşak ve yol projesinden çekiliyoruz

İtalya ile Çin arasında 2004 yılında stratejik ortaklık anlaşması imzalanmış ve İtalya Çin'in kuşak ve yol projesine dahil olmuştu. İtalya Başbakanı Corca Meloni, ülkesinin projeden çekileceğini açıkladı. Ayrıntıları Roma'da bulunan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

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