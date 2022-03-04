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İşte dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225'in Rusya-Ukrayna savaşındaki son hali

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2022 11:56
Rusya - Ukrayna savaşı 9. gününde bölgede çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusunun, Kiev Gostomel Havaalanında bulunan dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225 Mriya'nın Rusya tarafından vurulduğu görüntüleri paylaşılmasının ardından uçağın enkazından görüntüler ortaya çıktı..
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