İşte dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225'in Rusya-Ukrayna savaşındaki son hali

Rusya - Ukrayna savaşı 9. gününde bölgede çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusunun, Kiev Gostomel Havaalanında bulunan dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225 Mriya'nın Rusya tarafından vurulduğu görüntüleri paylaşılmasının ardından uçağın enkazından görüntüler ortaya çıktı..