04 Mart 2022, Cuma
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İşte dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225'in Rusya-Ukrayna savaşındaki son hali
Rusya - Ukrayna savaşı 9. gününde bölgede çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusunun, Kiev Gostomel Havaalanında bulunan dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225 Mriya'nın Rusya tarafından vurulduğu görüntüleri paylaşılmasının ardından uçağın enkazından görüntüler ortaya çıktı..