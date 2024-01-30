30 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrail'in yeni silahı açlık! Bir torba un ve sevinç gözyaşları

İsrail'in yeni silahı açlık! Bir torba un ve sevinç gözyaşları

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2024 09:51
İsrail'in Han Yunus ve Refah'a sıkıştırıp bombaladığı 2 milyonu aşkın Gazzeli sivil bir yandan da çetin kış şartları, açlık ve salgın hastalıklarla savaşıyor. Bir torba una ulaşan Gazzeli babanın gözyaşlarına boğulması yaşanan dramı gözler önüne serdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir torba un ve sevinç gözyaşları
Bir torba un ve sevinç gözyaşları
İsrail zulmünü CNN International belgeledi!
İsrail zulmünü CNN International belgeledi!
Vladimir Putin Türkiye’ye geliyor
Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor
Gazze’de 4 aylık ateşkes iddiası!
Gazze'de 4 aylık ateşkes iddiası!
Son Dakika: Kanada İhracat kısıtlamasını kaldırdı!
Son Dakika: Kanada İhracat kısıtlamasını kaldırdı!
ABD üssüne saldırıdan sonra Tahran!
ABD üssüne saldırıdan sonra Tahran!
Beyaz Saray’da olağanüstü toplantı!
Beyaz Saray’da olağanüstü toplantı!
Öfkeli çiftçiler Paris yolunda!
Öfkeli çiftçiler Paris yolunda!
Muhabir canlı yayında yere yığıldı
Muhabir canlı yayında yere yığıldı
Mona Lisa’yı çorbalı saldırı!
Mona Lisa’yı çorbalı saldırı!
İngiltere’de sağlık krizi!
İngiltere’de sağlık krizi!
Çoban ve çiftçi çatışması: 48 ölü
Çoban ve çiftçi çatışması: 48 ölü
Daha Fazla Video Göster