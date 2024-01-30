İsrail'in yeni silahı açlık! Bir torba un ve sevinç gözyaşları

İsrail'in Han Yunus ve Refah'a sıkıştırıp bombaladığı 2 milyonu aşkın Gazzeli sivil bir yandan da çetin kış şartları, açlık ve salgın hastalıklarla savaşıyor. Bir torba una ulaşan Gazzeli babanın gözyaşlarına boğulması yaşanan dramı gözler önüne serdi.

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