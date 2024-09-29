İsrail'in Lübnan’da Bekaa Vadisi'ne saldırıları! Suriyeli sığınmacıların çadırı vuruldu

İsrail'in, Lübnan’a saldırıları Bekaa Vadisi’nde de devam ediyor. Son olarak 17'si aynı aileden 21 kişi katledildi. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt, Bekaa Vadisi'nden gelişmeleri aktardı. Kurşun açıklamalarında, “İsrail Bekaa Vadisi’ne saldırı düzenledi ve 17’si aynı aileden 21 kişi katledildi.” ifadelerini kullandı.

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