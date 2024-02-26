26 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrail’in ABD Büyükelçiliği önünde bir kişi kendini böyle ateşe verdi

İsrail’in ABD Büyükelçiliği önünde bir kişi kendini böyle ateşe verdi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2024 11:08
İsrail’in ABD Büyükelçiliği önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Yetkililer, adamın sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kanalizasyondan çıkan şoke etti! Eşi terk edince...
Kanalizasyondan çıkan şoke etti! Eşi terk edince...
İsrail’in ABD Büyükelçiliği önünde...
İsrail’in ABD Büyükelçiliği önünde...
İnanılmaz Biden taklidi! Gülme garantili
İnanılmaz Biden taklidi! Gülme garantili
İsrail’de dehşet evi! 30 kadını...
İsrail'de dehşet evi! 30 kadını...
Çözüm için Başkan Erdoğan’ı işaret etti
Çözüm için Başkan Erdoğan’ı işaret etti
Katliam ve açlık! 4 aylık bebek katledildi!
Katliam ve açlık! 4 aylık bebek katledildi!
Mistik topraklara gizemli yolculuk
Mistik topraklara gizemli yolculuk
Savaşlarda değişmeyen kareler
Savaşlarda değişmeyen kareler
İİT Enformasyon Bakanları toplantısı!
İİT Enformasyon Bakanları toplantısı!
İtalya’da hava kirliliği kritik seviyelerde
İtalya'da hava kirliliği kritik seviyelerde
Prens William mı, Prens Harry mi?
Prens William mı, Prens Harry mi?
Son anketlerde Trump yine Biden’ın önüne geçti
Son anketlerde Trump yine Biden'ın önüne geçti
Daha Fazla Video Göster