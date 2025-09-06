İsrail’den zorla yerinden etme çağrısı: Filistinliler Han Yunus’a yönlendiriliyor

İsrail ordusu, Gazze’de süren işgal planı kapsamında Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde "insani yardım noktası" oluşturulduğunu duyurdu. Adraee, sahra hastaneleri, su hatları ve gıda yardımıyla bölgede altyapı oluşturulacağını öne sürerek, Filistinlilerin buraya yönelmesi gerektiğini söyledi. Ancak bu çağrı, İsrail’in zorla yerinden etme politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Adraee’nin açıklamalarından hemen sonra İsrail ordusu, Hamas tarafından istihbarat amaçlı kullanıldığını iddia ettiği çok katlı bir binayı vurdu. İsrail Savunma Bakanı Katz, saldırı görüntülerini paylaşarak “Devam ediyoruz” mesajı verdi. Hamas ise binanın askeri amaçlarla kullanıldığı iddialarını reddetti. Gazze Hükümeti Medya Ofisi de İsrail’in sivilleri ve altyapıyı hedef almak için yalan ürettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, sivillerin gözetim altında olduğu ve sadece onların girişine izin verildiği vurgulandı. İsrail’in sivilleri zorla yerinden etmesinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu hatırlatıldı. Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, geçtiğimiz günlerde Gazze’de işgali genişletme ve kalıcı hale getirme kararını duyurmuştu. “Gideon’un Savaş Arabaları” operasyonunun ikinci aşamasıyla işgalin derinleştirilmesi hedefleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN