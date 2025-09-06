06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrail’den zorla yerinden etme çağrısı: Filistinliler Han Yunus’a yönlendiriliyor
İsrail’den zorla yerinden etme çağrısı: Filistinliler Han Yunus’a yönlendiriliyor

İsrail’den zorla yerinden etme çağrısı: Filistinliler Han Yunus’a yönlendiriliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 19:34
İsrail ordusu, Gazze’de süren işgal planı kapsamında Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde "insani yardım noktası" oluşturulduğunu duyurdu. Adraee, sahra hastaneleri, su hatları ve gıda yardımıyla bölgede altyapı oluşturulacağını öne sürerek, Filistinlilerin buraya yönelmesi gerektiğini söyledi. Ancak bu çağrı, İsrail’in zorla yerinden etme politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Adraee’nin açıklamalarından hemen sonra İsrail ordusu, Hamas tarafından istihbarat amaçlı kullanıldığını iddia ettiği çok katlı bir binayı vurdu. İsrail Savunma Bakanı Katz, saldırı görüntülerini paylaşarak “Devam ediyoruz” mesajı verdi. Hamas ise binanın askeri amaçlarla kullanıldığı iddialarını reddetti. Gazze Hükümeti Medya Ofisi de İsrail’in sivilleri ve altyapıyı hedef almak için yalan ürettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, sivillerin gözetim altında olduğu ve sadece onların girişine izin verildiği vurgulandı. İsrail’in sivilleri zorla yerinden etmesinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu hatırlatıldı. Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, geçtiğimiz günlerde Gazze’de işgali genişletme ve kalıcı hale getirme kararını duyurmuştu. “Gideon’un Savaş Arabaları” operasyonunun ikinci aşamasıyla işgalin derinleştirilmesi hedefleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’den zorla yerinden etme çağrısı: Filistinliler Han Yunus’a yönlendiriliyor
Londra’da binler Gazze için tek yürek oldu
Londra'da binler Gazze için tek yürek oldu
Londra’da Filistin eylemi protestosu!
Londra’da Filistin eylemi protestosu!
İsrail’den zorla yerinden etme çağrısı!
İsrail’den zorla yerinden etme çağrısı!
İngiltere’de Gazze’ye destek eylemine polisten sert müdahale
İngiltere'de Gazze'ye destek eylemine polisten sert müdahale
İngiltere’de Gazze’ye destek eylemi
İngiltere'de Gazze'ye destek eylemi
Sis felaketi! 13 araç birbirne girdi
Sis felaketi! 13 araç birbirne girdi
Gazze’deki aileleri için endişeliler
Gazze'deki aileleri için endişeliler
Hamas’a esir takasına ilişkin tehdit
Hamas'a esir takasına ilişkin tehdit
ABD ile Venezuela arasında savaş çanları çalıyor!
ABD ile Venezuela arasında savaş çanları çalıyor!
Avrupa Birliği’nden ’jel oje’ kararı!
Avrupa Birliği'nden 'jel oje' kararı!
Kazakistan’da rekor uyuşturucu operasyonu!
Kazakistan'da rekor uyuşturucu operasyonu!
Santa Rosa festivali öncesi 2 Türk vatandaşı tutuklandı
Santa Rosa festivali öncesi 2 Türk vatandaşı tutuklandı
Daha Fazla Video Göster