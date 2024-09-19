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İsrail-Hizbullah savaşı kapıda! Telsizlere bombayı kim koydu?

İsrail-Hizbullah savaşı kapıda! Telsizlere bombayı kim koydu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 20:46
Dünyanın gözü, artık başlamak üzere olan İsrail- Hizbullah savaşında. İki gün üst üste gerçekleşen kanlı saldırılar, sadece Lübnan’ı değil, bölgeyi de büyük bir endişeye sürükledi. İşgal ordusu, iletişim sistemini neredeyse çökerttiği Hizbullah’a karşı, birliklerini sınıra yığmaya başladı bile.
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