19 Eylül 2024, Perşembe
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İsrail-Hizbullah savaşı kapıda! Telsizlere bombayı kim koydu?
Dünyanın gözü, artık başlamak üzere olan İsrail- Hizbullah savaşında. İki gün üst üste gerçekleşen kanlı saldırılar, sadece Lübnan’ı değil, bölgeyi de büyük bir endişeye sürükledi. İşgal ordusu, iletişim sistemini neredeyse çökerttiği Hizbullah’a karşı, birliklerini sınıra yığmaya başladı bile.