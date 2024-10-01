01 Ekim 2024, Salı
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İran'ın ateşlediği füzelerin düştüğü anlar!
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurdu. İsrail'i hedef alan 500 füzenin ateşlendiği belirtilirken talimatı İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in verdiği bildirildi. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtilirken İsrail'in Demir Kubbe sisteminin bazı bölgelerde etkisiz kaldığı görüldü. Füzelerden birinin düştüğü anlar araç kamerasına yansıdı. Bölgeden sıcak görüntüler ahaber.com.tr'de...