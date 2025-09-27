İran’dan BMGK’ya sert tepki: "ABD diplomasiyi baltaladı, Avrupa toprağa gömdü"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırımların ertelenmesini öngören karar tasarısını reddetmesine sert tepki gösterdi. Arakçi, ABD’nin diplomasiyi baltaladığını, Avrupa ülkelerinin ise süreci toprağa gömdüğünü söyledi. İran’ın nükleer anlaşmadaki tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini belirten Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın da bunu defalarca teyit ettiğini hatırlattı. ABD’nin anlaşmadan tek taraflı çekilerek uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Arakçi, İran’ın nükleer silah hedefinin asla olmadığını ifade etti. Avrupa üçlüsünü Washington’un çizgisini takip etmekle suçlayan İranlı bakan, yasa dışı yaptırımları tanımayacaklarını açıkladı. BM Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreter Guterres’e de çağrıda bulunan Arakçi, yaptırım girişimlerinin durdurulmasını istedi. İran’ın diplomasi çabalarının karşılıksız bırakıldığını belirten Arakçi, "Bugünkü gelişmeler uluslararası güveni zedeliyor" dedi. Alınan kararların BM’nin itibarını ve otoritesini sarsacağını savunan Arakçi, uluslararası hukuk sisteminin tehlikeli bir emsalle karşı karşıya olduğunu söyledi. İran yönetimi, sürece rağmen işbirliği yolunda kalacaklarını ancak haksız yaptırımları asla kabul etmeyeceklerini vurguladı.

