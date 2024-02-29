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İran yarın sandık başına gidiyor! Boykot çağrılarının gölgesinde seçim

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 17:24
Güncelleme:29.02.2024 17:24
İran yarın sandığa gidiyor. Ülkede meclis seçimleri ile ülke liderini belirlemekle yükümlü "Uzmanlar Meclisi" seçimleri yapılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.
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İran yarın sandık başına gidiyor!
İran yarın sandık başına gidiyor!
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