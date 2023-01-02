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İran İsrail'le savaşa mı hazırlanıyor? Hürmüz Boğazı'nda yapılan askeri tatbikatta Eylat Üssü hedef alındı

A Haber
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Giriş: 02.01.2023 16:28
İran, ülkenin güneyinde bulunan Hürmüz Boğazı etrafında düzenlediği askeri tatbikatta İsrail'in liman kenti Eylat Üssü’ne saldırı simülasyonu yaptı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan ayrıntıları aktardı.
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