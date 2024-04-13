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İran İsrail gerilimi sahaya iner mi? Orta doğu yeni bir savaşın eşiğinde mi?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 13.04.2024 09:51
Güncelleme:13.04.2024 09:57
Orta Doğu ateş çemberine dönmüş durumda. Bir yandan İran, İsrail ve ABD üçgeninde gerilim her saniye tırmanmaya devam ediyor. Diğer yandan Gazze'de dünyanın gözü önünde yok ediliyor. Gece boyunca da sıcak saatler yaşandı Hizbullah İsrail'in kuzeyine 50'den fazla roketle saldırı düzenledi. Gündemin sıcak gelişmesini A Haber’de değerlendiren uluslararası siyaset uzmanı İsmail Cingöz, “İran, Lübnan üzerinden Hizbullah’ı kullanarak füze saldırıları yaptırtıyor. Bu İran’ın yıllardır yapmış olduğu bir uygulama. Yani vekil unsurları vasıtasıyla kendi kamuoyunu rahatlatma çabası var. ‘Füze saldırıları ile cevap verdik’ denilecek. Yine Hizbullah üzerinden bunu yaptı. Onları finanse edenin İran olduğunu bütün dünya biliyor. Ürdün ve Suriye üzerinden vekil unsurlar ile saldırı yapabilir. Yemen’deki Husiler vasıtasıyla Kızıldeniz üzerinde saldırılar olabilir. Bunun ötesinde ABD’de yaklaşan bir seçim var. Onlar da kendi kamuoyunu oyalamak için milliyetçi cephelerin oylarını almak için Biden hükümeti İran ile anlaşmalı olarak dağı taşı vurabilir. Bu iki ülke arasında devam eden gizli oturumlar var. Yapılan saldırılar bir hedefi vurmak yerine yakındaki noktaları hedef alacaktır.” dedi.
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